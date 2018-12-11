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’da motosiklet sında hayatını kaybeden toprağa verildi

’da , motosiklet sında hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Of’ta toprağa verildi.

Of of...!

Zehra, 28 yaşında, hayat dolu bir kadındı. Seyahat etmeyi çok seviyordu. 'da geçirdiği motosiklet sında arkadaşıyla birlikte yaşamını yitirdi. Memleketi 'daki cenazesinde gözyaşları sel olup aktı. Phuket Adası'nda 30 Kasım'da meydana gelen kazada, Zehra Yalçınkaya (28) sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile motosiklete bindi. İkili, U dönüşü yapan otomobile çarptı. Korkunç kazada ikisi de hayatını kaybetti.



Yalçınkaya için Of ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde dün cenaze töreni düzenlendi. Genç kadın gözyaşları arasında toprağa verildi. Yalçınkaya'nın 'dan arkadaşı Tim Vermoolen, "Hukuk fakültesinde Zehra ile tanışmıştık. Zehra çok çalışkan, hayat doluydu. Tanıştıktan sonra yakın arkadaş olmuştuk. Beraber spor yapıyorduk. Çok üzgünüz" dedi. Arnoud Martens ise "Zehra ile üniversitede tanışmıştık. Çok iyi birisiydi. Hedefinde hep üst seviyelere çıkmak vardı. Üniversiteyi zamanında bitirmiştik. Çok üzgünüz" diye konuştu.



HOLLANDA'DAN ARKADAŞLARI GELDİ
Hollanda Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zehra Yalçınkaya'nın cenazesine üniversite arkadaşları da katıldı.



Muay Thai sporcusu Amine de can verdi.

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