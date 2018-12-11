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’da kanalizasyon kazısı sırasında Roma dönemine ait taban mozaiği ortaya çıktı. yapının çöp konteyneri altında kalması görenleri şaşırttı.

Tarihi ayıp
Roma dönemine ait mozaik, çöp konteyneri altında kalması tepki çekti. Bursa'da 3 yıl önce kanalizasyon çalışması sırasında 2 metre derinlikte taban mozaiği bulundu. Üzerinde insan yüzü figürünün yer aldığı taban mozaiğinin Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Mozaik açığa çıkarıldı.



Parsel sahibiyle görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine kazı durduruldu. 2 metrelik çukur kapatıldı. Yol ise belediye tarrafından asfaltlandı. Alanın etrafına duba, ve çöp konteyneri konuldu. Bu görüntü tepkilere neden oldu.


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