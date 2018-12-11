Tarihi ayıp

dönemine ait mozaik, çöp konteyneri altında kalması tepki çekti.Üzerinde insan yüzü figürünün yer aldığı taban mozaiğinin Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Mozaik açığa çıkarıldı.Parsel sahibiyle görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine kazı durduruldu.Alanın etrafına duba, ve çöp konteyneri konuldu. Bu görüntü tepkilere neden oldu.