Tarihi ayıp

Roma dönemine ait mozaik, çöp konteyneri altında kalması tepki çekti. Bursa'da 3 yıl önce kanalizasyon çalışması sırasında 2 metre derinlikte taban mozaiği bulundu. Üzerinde insan yüzü figürünün yer aldığı taban mozaiğinin Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Mozaik açığa çıkarıldı.
Parsel sahibiyle görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine kazı durduruldu. 2 metrelik çukur kapatıldı. Yol ise belediye tarrafından asfaltlandı. Alanın etrafına duba, ve çöp konteyneri konuldu. Bu görüntü tepkilere neden oldu.
Parsel sahibiyle görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine kazı durduruldu. 2 metrelik çukur kapatıldı. Yol ise belediye tarrafından asfaltlandı. Alanın etrafına duba, ve çöp konteyneri konuldu. Bu görüntü tepkilere neden oldu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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