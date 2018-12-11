Beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Küçük çocuk canını zor kurtardı. Olay önceki gün Silivri'de yaşandı. 16 yaşındaki Savaş A., pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bir markete sığındı. Köpek peşini bırakmadı. Büyük korku yaşayan çocuğu işyeri sahibi Recai Açıkgöz kurtardı. O anlar kameralara yansıdı. Kolundan ve ayağından ısırılarak yaralanan Savaş A. hemen hastaneye kaldırıldı.
Açıkgöz, "Savaş A.'nın yerde köpeğin saldırısına maruz kaldığını gördük ve yardım etmeye çalıştık. Olayın ilk anında kasada duran kardeşimiz şok geçirmiş ve olduğunu anlayamamış. Sonra bizim gelmemizle birlikte köpeğin tasmasından tutarak çocuktan uzaklaştırdık ve sahibine teslim ettik" dedi.
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