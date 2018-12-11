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'de 16 yaşındaki çocuğa saldırdı

’de sahibinin elinden kaçan 16 yaşındaki çocuğa saldırdı. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Beslenmesi yasak olan dehşet saçtı. Küçük çocuk canını zor kurtardı. Olay önceki gün 'de yaşandı. 16 yaşındaki Savaş A., pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bir markete sığındı. Köpek peşini bırakmadı. Büyük korku yaşayan çocuğu işyeri sahibi Recai Açıkgöz kurtardı. O anlar kameralara yansıdı. Kolundan ve ayağından ısırılarak yaralanan A. hemen hastaneye kaldırıldı.



Açıkgöz, "Savaş A.'nın yerde köpeğin saldırısına maruz kaldığını gördük ve yardım etmeye çalıştık. Olayın ilk anında kasada duran kardeşimiz şok geçirmiş ve olduğunu anlayamamış. Sonra bizim gelmemizle birlikte köpeğin tasmasından tutarak çocuktan uzaklaştırdık ve sahibine teslim ettik" dedi.
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