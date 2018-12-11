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besinler

Mucize besinler
lı bir hayatın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Uzmanlar, besinleri sıralıyor...

YABAN MERSİNİ: Kanserden korur. Yaşlanmayı engeller.
KİVİ: Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
BROKOLİ: Prostat ve akciğer kanserinden korur.
ELMA: Alzheimer'dan korur. Böbrekleri güçlendirir.
KURU FASULYE: Kolesterolü dengeler. Kan şekerini dengeler.
YOĞURT: Kemik erimesine karşı koruma sağlar.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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