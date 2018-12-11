Genel cerrah Mustafa Girgin'in öldürüldüğü olayla ilgili tutuklanan iki sevgilinin ifadelerine TAKVİM ulaştı. Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli genel cerrah evli, 2 çocuk babası Doç. Dr. Mustafa Girgin (35) cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan tıp öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş (23) ile pratisyen hekim olan sevgilisi Çağla Gül Balo'nun (25) ifadeleri dehşete düşürdü. Aktaş, sevgilisi ile 3 aydır aynı evde kaldıklarını, Girgin'in, Çağla'yı taciz ettiğini öne sürerek, ifadesinde şunları söyledi:





PLANLAYIP ÇAĞIRDIK

Çağla, Mustafa hocanın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Eve çağırmaya karar verdik. Çağla kapıyı açtı. Siyah dekolte bir kıyafet giymişti. Ben de ikisinin samimi davranışlarda bulunma anını çekmek üzere cep telefonumu elime aldım. Fark edince uzaklaştı. Fotoğraf çekemeden Mustafa hoca 'siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?' dedi. Aramızda itişkakış oldu, ara hole vestiyerin önüne kadar çıktık. Elindeki bıçağı aldım. Sayamadığım kadar vurdum. Nabzını yoktu. 'Çağla beni bitirdin' deyip durdu. Tek amacımız Mustafa hocanın bir daha Çağla ve diğer kızları rahatsız etmemesi için uygunsuz görüntülerini çekip, hanımına vererek, bu hareketinden vazgeçirmekti.







VEDAT YETİK