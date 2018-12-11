Burun farkı!

BURSA Çekirge Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda beş çocuk annesi H.K, iki hafta önce ameliyatla burnundaki kemiği aldıran 17 yaşındaki kızı S.K. ile hastaneye gitti. Tampon ve dikişlerin artık çürümeye başladığını, kızının canının yandığını söyleyen anne, bunların alınması için Dr. D.Y'ye ricada bulundu. H.K, doktordan kızını bayıltarak operasyonu yapmasını istedi. İddiaya göre sinirlenen doktor, annenin eline cımbız ve makas verip, "Al bu ekipmanları ver kızına, gitsin tuvalette kendi alsın" dedi. Şok olan acılı anne H.K., elindeki cımbız ve makasla başhekime gitti. Genç kız, başka bir doktora sevk edildi. Lokal anestezi ile operasyon gerçekleşti. Yaşadığı şoku bir türlü üzerlerinden atamayana anne kız, "Doktor hakkında şikayette bulunacağız. Biz cerrah mıyız. Hem de tuvalette kendi kendimizi tedavi edecekmişiz" dedi.
Genç kız ve annesinin eline makas ve cımbız veren doktora tepki yağdı.
Genç kız ve annesinin eline makas ve cımbız veren doktora tepki yağdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.