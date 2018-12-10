Tansiyona tuz ekme

KALP ve damar hastalıkları, tüm dünyada en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Kanın, damarlar üzerindeki basıncı, tansiyon olarak adlandırılıyor. Yanlış beslenme, fazla kilo ve hareketsizlik gibi faktörler, tansiyon değerlerindeki değişimi beraberinde getiriyor. Toplumda en sık görülen, kimi zaman fark edilmeyen tansiyon hastalığı, ihmal edildiğinde ise hayati sonuçlara neden oluyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, tansiyonun tedavisine değiniyor. TAKVİM okuyucuları için şu bilgileri paylaşıyor...