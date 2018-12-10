Ne yaptın şampiyon!

Maddi sıkıntılar çeken ünlü dansçı intihar etti. Olay dün Adana'da meydana geldi. Dansçı Cem Demir (25), etkinlikten sonra bir arkadaşının evine gitti. Kısa bir süre önce annesini kaybeden ve bunalımda olan Demir, maddi sıkıntı çektiğini anlattı. "Bu yaşta babamdan harçlık alıyorum. Ona çok iyi bakın" deyip balkona çıktı.





Kendini 4'ncü kattan boşluğa bıraktı. Durumu fark edenler sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, talihsiz gencin öldüğünü belirledi. Demir'in ünlü sanatçıların kliplerinde rol aldığı, en son Tarkan'ın "Yolla" parçasının klibinde oynadığı ortaya çıktı.





Gencin ABD'de düzenlenen Dünya Dans Olimpiyatlarında dünya üçüncüsü olup, altın madalya kazandığı, Türkiye'de Salsa Şampiyonası'nda 4 kez birinci olduğu, Bosna Hersek'te düzenlenen bir yarışmada Avrupa 3'üncüsü ve Rusya'da düzenlenen dans olimpiyatlarında birinci olduğu öğrenildi.







Acı haberi alınca İstanbul'dan Adana'ya giden nişanlısı Melisa Sahra Katılmış, Adli Tıp önünde, "Sen kendini nasıl atarsın? Senin cenazene nasıl katılacağım? Yalan olduğunu söyleyin" diyerek gözyaşı döktü.









Murat KARAMAN