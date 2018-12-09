Kafası geldi

Genç adam, 3D teknolojisi ile kafatasına kavuştu. Samsun'da Hasan Ayhan (34) bir hastalık geçirdi. Enfeksiyon nedeniyle kafatasında kemik kaybı yaşadı. Gitmediği hastane kalmadı. Genç adam İstanbul'da bir medikal tasarım merkezi ile anlaştı. Ayhan için (METÜM) '3D yazıcı' tekniğiyle implant üretildi.
Titanyum kranial implant başarılı bir operasyonla nakledildi. Eski görünümüne kavuşan Hasar Ayhan, büyük mutluluk yaşadı. Psikolojisinin de düzeldiği öğrenildi.
3D yazıcı ile üretilen titanyum kranial implant ile eski haline geri döndü.
Titanyum kranial implant başarılı bir operasyonla nakledildi. Eski görünümüne kavuşan Hasar Ayhan, büyük mutluluk yaşadı. Psikolojisinin de düzeldiği öğrenildi.
3D yazıcı ile üretilen titanyum kranial implant ile eski haline geri döndü.
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