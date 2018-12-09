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Kafası geldi

’da enfeksiyon nedeniyle kafatasında kemik kaybı olan için ‘’ implant üretildi. Başarılı bir operasyonla nakledildi...

Kafası geldi
Genç adam, 3D teknolojisi ile kafatasına kavuştu. 'da Hasan Ayhan (34) bir hastalık geçirdi. Enfeksiyon nedeniyle kafatasında kemik kaybı yaşadı. Gitmediği hastane kalmadı. adam 'da bir medikal tasarım merkezi ile anlaştı. Ayhan için (METÜM) '3D yazıcı' tekniğiyle implant üretildi.




Titanyum kranial implant başarılı bir operasyonla nakledildi. Eski görünümüne kavuşan Hasar Ayhan, büyük mutluluk yaşadı. Psikolojisinin de düzeldiği öğrenildi.





ile üretilen titanyum kranial implant ile eski haline geri döndü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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