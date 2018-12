Hepimizin bayılarak yediği çikolata bugün Hadi ipucunda yer aldı. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü ödülü 20 bin TL olacak. Yarışma ise 20.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, çikolatanın karıştırma işlemi soruldu. "Çikolata karıştırma işlemi konç nedir?" sorusu bugün Hadi ipucu sorusu olarak yer aldı. İşte 9 Aralık Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (9 ARALIK 2018)

Soru: Çikolata karıştıma işlemi konç nedir?

HADİ İPUCU CEVABI

09 Aralık Hadi ipucu cevabı: Konçlama

KONÇLAMA NEDİR?

Çiğ işlenmemiş çikolata kumsu ve taneli yapıda ve yemek için uygun olmayan bir durumdadır. İsviçreli çikolata üreticisi Rudolph Lindt, günümüzde çikolatanın varolduğu haline gelebilmesini sağlayan bir yuvarlama ve karıştırma işlemini keşfetmiştir. 'Konçlama' ismi kullanılan silindirlerin kabuk benzeri şekillerinden kaynaklanmaktadır. Çikolata ve süt, vanilya, ekstra kakao yağı gibi bileşenler> konçlanır ve dil üzerinde hoş bir his bırakmasını sağlar.

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore'larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; "cepteki televizyon" teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.