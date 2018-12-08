Hollanda'da yaşayan Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya hem tatil hem de dövüş sporu 'Muay Thai' dersi için geçtiğimiz ay sonunda Tayland'a gitti. Tayland'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Phuket Adası'nda Muay Thai sporcusu olan arkadaşı Amine Halimi'nin kullandığı motosikletin 30 Kasım günü kaza yapması sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle birlikte, Yalçınkaya'nın cenazesinin bugün Türkiye'ye gönderileceği açıklandı.
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