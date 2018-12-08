İstanbul'da taksici Nihat Elçi (22) 26 Kasım'da aracında silahlı saldırıya uğradı. Hastanede yaşam savaşı veren genç dün hayatını kaybetti. Elçi'nin saldırıdan bir hafta önce ise ailesiyle konuşarak organlarını bağışlama kararı aldığı ortaya çıktı. Gencin organları alınarak başarılı bir şekilde alınarak nakil bekleyen 4 hastaya verildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.