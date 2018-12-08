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4 kişiye can oldu

4 kişiye can oldu
'da taksici (22) 26 Kasım'da aracında silahlı saldırıya uğradı. Hastanede yaşam savaşı veren genç dün hayatını kaybetti. Elçi'nin saldırıdan bir hafta önce ise ailesiyle konuşarak organlarını bağışlama kararı aldığı ortaya çıktı. Gencin organları alınarak başarılı bir şekilde alınarak nakil bekleyen 4 hastaya verildi.

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