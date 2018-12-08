Nene Hatun’un torunu sınırda

3. Piyade Tümeni 7. Hudut Alay Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Eda Caz, 93 Harbi sırasında Rus işgaline karşı halk direnişinin simgesi haline gelen kahraman Türk kadını Nene Hatun'un torunları olarak üstesinden gelmeyecekleri hiçbir işin olmadığını söyledi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev alan Yüzbaşı Eda Caz, subaylık mesleğini Türk kadınlarına tavsiye etti.
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