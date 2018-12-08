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’un torunu sınırda

Nene Hatun’un torunu sınırda
3. Piyade Tümeni 7. Hudut Alay Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Eda Caz, 93 Harbi sırasında Rus işgaline karşı halk direnişinin simgesi haline gelen kahraman Türk kadını Nene Hatun'un torunları olarak üstesinden gelmeyecekleri hiçbir işin olmadığını söyledi. 'nin ilçesinde görev alan , subaylık mesleğini Türk kadınlarına tavsiye etti.
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