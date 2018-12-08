Bugünkü
Takvim

ine umut tarçın rezene

Yoğun bel sı ile belirti veren tümörü, 50 yaşından sonra erkekleri tehdit ediyor. Tarçın, rezene ve kuşburnu gibi bitkiler, tedavide hastalara umut oluyor.

Mesane kanserine umut tarçın rezene
Ürolojik hastalıklar, erkeklerin en korktuğu rahatsızlıkların başında geliyor. Erkeklerde kadınlara oranla 3-4 kat fazla görülen mesane tümörü, hayatı tehdit ediyor. Sigara kullanımı, bu hastalığın oluşuma riskini yüzde 50 artırıyor. Uzmanlar, mesane tümörü ve korunma yolları hakkında şu bilgileri veriyor...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMesane kanserine umut tarçın rezene
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar