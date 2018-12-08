Mesane kanserine umut tarçın rezene

Ürolojik hastalıklar, erkeklerin en korktuğu rahatsızlıkların başında geliyor. Erkeklerde kadınlara oranla 3-4 kat fazla görülen mesane tümörü, hayatı tehdit ediyor. Sigara kullanımı, bu hastalığın oluşuma riskini yüzde 50 artırıyor. Uzmanlar, mesane tümörü ve korunma yolları hakkında şu bilgileri veriyor...



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