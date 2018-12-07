Acıpayam'dakİ Alcı Ortaokulu'nda düzenlenen turnuvada VAR uygulanıyor. Maç başlamadan önce öğretmenler tarafından sahanın 3 ayrı noktasına elinde cep telefonu bulunan öğrenciler yerleştiriliyor. Maçın başlama düdüğüyle birlikte öğrenciler cep telefonuyla görüntü kaydetmeye başlıyor. Karşılaşma sırasında okul öğrencilerinden olan hakemin verdiği karara itiraz gelmesi durumunda, öğrenci hakem VAR uygulamasına gidiyor. Hakem sahanın kenarındaki öğrencileri yanına çağırıp, öğretmenleriyle birlikte pozisyonun tekrarını görüntülerle izledikten sonra kararını veriyor.
Okuldaki maçlarda yapılan VAR uygulaması öğrenciler tarafından da büyük beğeni topluyor. Maçta hakemlik yapan öğrencilerden Denizkan Demirhan, uygulamanın işlerini kolaylaştırdığını söyledi. Türkçe Öğretmeni Ali Alper Savuran da, amaçlarının okulu öğrenciler için daha eğlenceli bir yer haline getirmek ve severek gelmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
Ali Alper Savuran, "Okulumuzdaki turnuvalarda hatalı kararların önüne geçmek için kendi çapımızda VAR başlattık" dedi.
Okuldaki maçlarda yapılan VAR uygulaması öğrenciler tarafından da büyük beğeni topluyor. Maçta hakemlik yapan öğrencilerden Denizkan Demirhan, uygulamanın işlerini kolaylaştırdığını söyledi. Türkçe Öğretmeni Ali Alper Savuran da, amaçlarının okulu öğrenciler için daha eğlenceli bir yer haline getirmek ve severek gelmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
Ali Alper Savuran, "Okulumuzdaki turnuvalarda hatalı kararların önüne geçmek için kendi çapımızda VAR başlattık" dedi.
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