Candan Sabuncu hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu, 74 yaşında hayatını kaybetti. 2015'te ölen yönetmen Başar Sabuncu'nun da eşi olan Sabuncu, uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda başrol oynadı. Sinema ve dizi filmlerinde de rol aldı. Sabuncu'nun cenazesi, bugün 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Antalya'ya uğurlanacak...
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