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Candan Sabuncu hayatını kaybetti

Eşine kavuştu
Ünlü tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu, 74 yaşında hayatını kaybetti. 2015'te ölen yönetmen Başar Sabuncu'nun da eşi olan Sabuncu, uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda başrol oynadı. Sinema ve dizi filmlerinde de rol aldı. Sabuncu'nun cenazesi, bugün 11.00'de Harbiye Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından 'ya uğurlanacak...
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