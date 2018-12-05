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Arabistanlı , aracında içinde 80 bin lira olan çantasını unuttu. UBER sürücüsü, dedektif gibi çalışıp saatlerce aradığı turisti buldu.

UBER farkı
İstanbul'a gelen uyruklu Khaldoon Abdulkerim, Sultanahmet'te çağırdı. Yolculuk sonrası Kadıköy'deki otele girerken, UBER sürücüsü ise tekrar Avrupa yakasına geçti. Burada 2 yolcu, koltukta bir çantanın olduğunu Onar'a söyledi. Sürücü çantayı açtığında 80 bin lira, lüks cep telefonu, pahalı kulaklık, altın kolye, küpe ve yüzüğün olduğunu fark etti.



Saatlerce turiste ulaşamaması üzerine Onar, evine gitti. Ancak çantayı teslim edemediği için içi rahat etmeyen Tuncay Onar, UBER'in sosyal medya sayfa yöneticisi Ebru Karakoç'a ulaştı. Saatler sonra hangi otelde kaldığı öğrenilen turiste çantayı teslim eden Onar, "Çok mutluyum" dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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