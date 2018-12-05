UBER farkı

İstanbul'a gelen Suudi Arabistan uyruklu Khaldoon Abdulkerim, Sultanahmet'te UBER çağırdı. Yolculuk sonrası turist Kadıköy'deki otele girerken, UBER sürücüsü Tuncay Onar ise tekrar Avrupa yakasına geçti. Burada 2 yolcu, koltukta bir çantanın olduğunu Onar'a söyledi. Sürücü çantayı açtığında 80 bin lira, lüks cep telefonu, pahalı kulaklık, altın kolye, küpe ve yüzüğün olduğunu fark etti.
Saatlerce turiste ulaşamaması üzerine Onar, evine gitti. Ancak çantayı teslim edemediği için içi rahat etmeyen Tuncay Onar, UBER'in sosyal medya sayfa yöneticisi Ebru Karakoç'a ulaştı. Saatler sonra hangi otelde kaldığı öğrenilen turiste çantayı teslim eden Onar, "Çok mutluyum" dedi.
Saatlerce turiste ulaşamaması üzerine Onar, evine gitti. Ancak çantayı teslim edemediği için içi rahat etmeyen Tuncay Onar, UBER'in sosyal medya sayfa yöneticisi Ebru Karakoç'a ulaştı. Saatler sonra hangi otelde kaldığı öğrenilen turiste çantayı teslim eden Onar, "Çok mutluyum" dedi.
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