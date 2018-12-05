Sağlıklı hayatın renkli reçetesi

Grip ve soğuk algınlığı, hava sıcaklıklarının düşmesini bekliyor. Bağışıklığın zayıf olduğunu anda yediden yetmişe herkesi olumsuz etkileyen bu hastalıklar, yatağa düşürüyor. 'Paçavra hastalığı' olarak da adlandırılan bu rahatsızlıklardan korunmanın doğal yolu ise bağışıklığı güçlendiren besinleri tüketmekten geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan Zengin, kışın vazgeçilmez ikilisi 'grip ve soğuk algınlığına' savaş açacak önerilerini sıralıyor.
NAR, KİVİ, ELMA, ROKA...
Turunçgillerden elmanar ve kiviye, brokoliden havuç-lahana ve kerevize, kabaktan pırasa-yeşil ve kırmızıbibere, turptan rokamarul- maydanoz-tere gibi yeşillikler önce göze hitap ediyor. Sofraları renklendiren bu besinler, bağışıklığı güçlendiriyor. İçerdikleri vitamin ve mineraller ile grip ve soğuk algınlığından koruyor. Salata ve taze sıkılmış meyve sularını C vitamini kaybını önlemek için hazırladıktan kısa bir süre sonra tüketmek gerekiyor. Meyveleri posası ile tüketmek ise vitaminin bolca alınmasını sağlıyor.
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