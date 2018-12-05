Sağlıklı hayatın renkli reçetesi

vehavasıcaklıklarınındüşmesini bekliyor.yediden yetmişeherkesi olumsuzetkileyen bu hastalıklar,yatağa düşürüyor.olarak daadlandırılan bu rahatsızlıklardankorunmanın doğal yolu iseBeslenme ve Diyet Uzmanı NeşeCeylan Zengin, kışın vazgeçilmezikilisi 'savaş açacak önerilerini sıralıyor.önce göze hitapediyor. Sofraları renklendiren bubesinler, bağışıklığı güçlendiriyor.İçerdikleri vitamin ve minerallerileSalatave tazesıkılmışmeyvesularınıvitaminikaybınıönlemek içinhazırladıktan kısabir süre sonraMeyveleri posasıile tüketmek isevitaminin bolcaalınmasını sağlıyor.