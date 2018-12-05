Romatizmaya hurma mucizesi

Dayanılmaz ağrılara neden olan romatizma, hayatı kabusa çeviriyor. Toplumda sık görülen bu eklem hastalığına, doktorun uygun gördüğü tedavinin yanında bazı besinler de destek oluyor. Uzmanlar o besinleri sıralıyor:
ENGİNAR: Vücuttaki zehri atar. Eklem yanmasını iyileştirir.
HURMA: Kemiklere faydalıdır. Romatizma ağrılarını azaltır.
ARMUT: Romatizmayı önler.
BİBER: Eklem yerlerine sürüldüğünde romatizma ağrılarını dindirir.
TAHIL: Romatizmadan korur.
ZENCEFİL: Ağrıları hafifletir.
ENGİNAR: Vücuttaki zehri atar. Eklem yanmasını iyileştirir.
HURMA: Kemiklere faydalıdır. Romatizma ağrılarını azaltır.
ARMUT: Romatizmayı önler.
BİBER: Eklem yerlerine sürüldüğünde romatizma ağrılarını dindirir.
TAHIL: Romatizmadan korur.
ZENCEFİL: Ağrıları hafifletir.
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