Bugünkü
Takvim

Dünyanın en iyi suyu Uzungöl'de

Uzungöl’den çıkan içme suyu büyük yankı uyandırdı. 8.41 olan su dünya basınının da gündemine oturdu. Bulak Su adıyla piyasaya giren suya pek çok ülkeden de talep yağdı.

Dünyanın en iyi suyu Uzungölde
Trabzon Uzungöl'ün zirvesinde bulunan doğal kaynak suyu dünya basınının gündemine oturdu. Tıp otoritelerinin belirlediği oranın üzerine çıkan 8.41 pH değeri ile suyu, dünyanın en iyi suyunu geride bıraktı. Amsterdam'ın en yüksek tirajlı gazetelerinden Westerpost, 'En iyi kaynak suyu Uzungöl'de çıktı'; Amerika'da yayın yapan Daily Press, 'Uzungöl'de çıkan 8.41 pH'lı su dünyanın en iyilerinden'; 'da yayınlanan Bayernzeitung ise 'Dünyanın en iyi kaynak suyu bulundu' yazılarıyla suyu sayfalarına taşıdı. Uzungöl'ün zirvesinden çıkan, 'Bulak Su' adıyla piyasaya giren suya, dünyanın pek çok ülkesinden de talep yağdı. Bulak Şirketler Grubu Başkanı Turan Bulak, "2018 Berkeley Springs International Water'ın kriterlerine göre dünyanın en iyi kaynak suyu kabul edilen 'Mt Elliot Springs'in 8.20. Bulak Su ise 8.41 pH değeri ile dünyanın en iyisi kabul edilen markayı geride bıraktı. Dengeli mineral zenginliği ve yüksek alkali değeri ile dünyanın en iyi suyu bu topraklardan çıkıyor" şeklinde konuştu.



Turan Bulak, Bulak Su'ya dünyanın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriDünyanın en iyi suyu Uzungöl'de
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar