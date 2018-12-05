Dünyanın en iyi suyu Uzungöl'de

Trabzon Uzungöl'ün zirvesinde bulunan doğal kaynak suyu dünya basınının gündemine oturdu. Tıp otoritelerinin belirlediği oranın üzerine çıkan 8.41 pH değeri ile Karadeniz suyu, dünyanın en iyi suyunu geride bıraktı. Amsterdam'ın en yüksek tirajlı gazetelerinden Westerpost, 'En iyi kaynak suyu Uzungöl'de çıktı'; Amerika'da yayın yapan Daily Press, 'Uzungöl'de çıkan 8.41 pH'lı su dünyanın en iyilerinden'; Almanya'da yayınlanan Bayernzeitung ise 'Dünyanın en iyi kaynak suyu bulundu' yazılarıyla suyu sayfalarına taşıdı. Uzungöl'ün zirvesinden çıkan, 'Bulak Su' adıyla piyasaya giren suya, dünyanın pek çok ülkesinden de talep yağdı. Bulak Şirketler Grubu Başkanı Turan Bulak, "2018 Berkeley Springs International Water'ın kriterlerine göre dünyanın en iyi kaynak suyu kabul edilen 'Mt Elliot Springs'in pH değeri 8.20. Bulak Su ise 8.41 pH değeri ile dünyanın en iyisi kabul edilen markayı geride bıraktı. Dengeli mineral zenginliği ve yüksek alkali değeri ile dünyanın en iyi suyu bu topraklardan çıkıyor" şeklinde konuştu.
Turan Bulak, Bulak Su'ya dünyanın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Turan Bulak, Bulak Su'ya dünyanın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
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