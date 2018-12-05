'Dna'matik film!

Adana'da film gibi bir hayat hikayesi yaşandı. Evli ve 3 çocuk babası 54 yaşındaki Faruk Ünal, yaptırdığı DNA testiyle yıllarca komşusu ve ustası bildiği Selim Noyaner'in babası olduğunu öğrendi. Faruk Ünal, "Kimliğimde ismi yazan babamı hiç görmedim, bizi küçükken bırakıp gitmiş. 2005'te bize yardım eden ustalık yapan kişi öldü. 2011'de de annem ölünce çevredekiler 'o sizin babanız olabilir' deyince şüphelendim. Ustamın en küçük oğlundan kan örneği alarak DNA karşılaştırması yaptırdım. İngiltere'den gelen sonuca göre yüzde 99.86 kardeşiz. Soy bağının düzeltilmesi için mahkemeye başvurdum" dedi. Ünal, 26 yıl çalışıp emekliye ayrıldığı iş yeri sahibi R.N'nin de de ağabeyi olduğunu öğrendi. İddiaya göre 57 yıl önce evli ve 3 çocuğu olan Ayşe Çelik, S.N. adlı kişinin evine kocasıyla birlikte kiracı olarak geldi. Çelik gönlünü evli ve 6 çocuğu olan ev sahibi S.N.'ye kaptırdı. Çift yasak aşk yaşamaya başladı. Çelik'in iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Çelik'in kocası Ömer Ünal, çıkan dedikodular nedeniyle eşini ve çocuklarını terk etti. 5 çocukla tek başına kalan Çelik'e ev sahibi Selim Noyaner kol kanat gerdi. Çelik'in çocukları Faruk Ünal (54) ve diğerlerini iş yerinde çalıştırıp sahip çıktı.
Faruk Ünal, kendisine kol kanat geren Selin Noyaner'in babası olduğunu 54 yıl sonra öğrendi.
SELİM NOYANER
AYŞE ÇELİK
Faruk Ünal, kendisine kol kanat geren Selin Noyaner'in babası olduğunu 54 yıl sonra öğrendi.
SELİM NOYANER
AYŞE ÇELİK
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