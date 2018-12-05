Bulgur anne yapar

Bebek sahibi olmanın yolu, mutfaktan geçiyor. Uzmanlar, doğurganlığı artıran besinleri sıralıyor:
Somon: Yale Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre D vitamini eksikliği yaşayan kadınlar, anne olamıyor. D vitamini içeren somon, sardalye ve istavrit ise doğurganlığı artırıyor.
Badem: Sağlıklı doymamış yağlar içeren badem, doğurganlığı artırıyor. Erkeklerde de sperm üretimini artırıyor.
Ay çekirdeği: Kadınlarda üremeyi destekliyor.
Bulgur: Kan şekerini dengeleyen bulgur, doğurganlığı artırıyor.
Mercimek: Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre mercimek, doğurganlığı 30 kat artırıyor.
Somon: Yale Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre D vitamini eksikliği yaşayan kadınlar, anne olamıyor. D vitamini içeren somon, sardalye ve istavrit ise doğurganlığı artırıyor.
Badem: Sağlıklı doymamış yağlar içeren badem, doğurganlığı artırıyor. Erkeklerde de sperm üretimini artırıyor.
Ay çekirdeği: Kadınlarda üremeyi destekliyor.
Bulgur: Kan şekerini dengeleyen bulgur, doğurganlığı artırıyor.
Mercimek: Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre mercimek, doğurganlığı 30 kat artırıyor.
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