Adaletin bu mu dünya

Kadına yönelik şiddet bitmedi. Mağdurlardan biri de spiker Kübra Eken'di. Eken, 2011'de Neptün Bülent Eken ile evlendi. Genç spiker, 2013'e bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ancak doğumdan 2 gün sonra Neptün Bülent Eken, eşini darp etti. Komaya giren Kübra Eken, felç geçirdi. Koca dayağı mahkemeye intikal etti. Neptün Bülent Eken'in 9 yıla kadar hapsi istendi. Türkiye'nin gündemine yerleşen dava 5 yıl sonra neticelendi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına Kübra Eken tekerlekli sandalyeyle gitti. Konuşma güçlüğü çeken mağdur, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık ise hakkındaki iddiaları reddetti. Mahkeme, sanığın suçunun sabit olduğunu belirtti. Sanığa "kasten yaralama" suçundan önce 15 ay hapis verildi. Daha sonra bu ceza "İyi halden" 12 ay 15 güne indirildi. Spikerin ailesi karara tepki gösterdi.
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