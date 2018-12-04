Sindirim sistemini tehdit eden Crohn hastalığı ağız boşluğu ve kalın bağırsak arasında tutunuyor. Bulunduğu bölgede kalınlaşmaya ve ülsere neden oluyor. Eklemlerden cilde, gözlerden damara kadar pek çok bölgede soruna neden oluyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Crohn ve Kolit Merkezi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Hamzaoğlu, erken tanı ve tedavi ile bu hastalığın yaratacağı olumsuzlukların engelleneceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...

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