Bugünkü
Takvim

Sucuk - sosis - salam 'a selam

Bağırsakları tüketen hastalığı diğer organlara da zarar veriyor. Sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş etlerin yerine lifli, posalı besinlerin tüketilmesi gerekiyor.

Sucuk - sosis - salam Crohna selam
Sindirim sistemini tehdit eden Crohn hastalığı ağız boşluğu ve kalın bağırsak arasında tutunuyor. Bulunduğu bölgede kalınlaşmaya ve ülsere neden oluyor. Eklemlerden cilde, gözlerden damara kadar pek çok bölgede soruna neden oluyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Crohn ve Kolit Merkezi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Hamzaoğlu, erken tanı ve tedavi ile bu hastalığın yaratacağı olumsuzlukların engelleneceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSucuk - sosis - salam Crohn'a selam
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar