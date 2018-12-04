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Sapığa !

Sapığa dayak!
Bursa'da S.Ç. (45), iddiaya göre, R.T.N. (14) isimli kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Çocuğun ağabeyleri tarafından yakalandı. Öfkeli grup, şüpheliyi saçlarından tutarak yere yatırdıktan sonra dövüp, kolunu kırdı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, tacizcinin, kızın ağabeylerine önce "Kaç senedir ben buradayım, böyle bir şey yapmadım", sonrasında ise "Hepiniz haklısınız" dediği belirlendi. S,Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Daha sonra serbest kaldı.
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