Mutluluğu hardalla

Lezzetiyle ağızları tatlandıran hardal, aşk vaat ediyor! Afrodizyak etki gösteren bu bitki, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sindirimi destekliyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Terletici özelliği ile grip ve soğuk algınlığı hastalıklarını iyileştirir.
Mide dostudur.
Romatizma ağrılarını azaltır.
Antioksidan içeriği ile iltihaplı hastalıkları giderir.
Kan dolaşımına etki eder.
Pıhtılaşmayı önler.
Sinir sistemini destekler. Sinirleri gevşetir ve rahatlatır.
Astım nöbetlerini hafifletir.
Balgam söktürücüdür.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Terletici özelliği ile grip ve soğuk algınlığı hastalıklarını iyileştirir.
Mide dostudur.
Romatizma ağrılarını azaltır.
Antioksidan içeriği ile iltihaplı hastalıkları giderir.
Kan dolaşımına etki eder.
Pıhtılaşmayı önler.
Sinir sistemini destekler. Sinirleri gevşetir ve rahatlatır.
Astım nöbetlerini hafifletir.
Balgam söktürücüdür.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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