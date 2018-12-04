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  • 05.12.2018 07:20

'da iki TIR şoförü ölü bulundu

Pozantı'da TEM otoyolunda iki TIR şoförü de araçlarının önünde ölü bulundu. Esrarengiz olayın arkasından korku filmi gibi bir olay çıktı. Kavga eden şoförlerden biri çekiç ve bıçak darbeleriyle ölürken, diğeri ise yoldan geçen başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Pozantı ilçesinde TIR sürücüleri Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında çekiç ve bıçak darbesiyle yaralanan Birkaç ile Kocabaş yolun ortasına düştü. Bu sırada yoldan geçen D.K. idaresindeki 06 VVP 99 plakalı TIR Behçet Birkaç'a çarptı.

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