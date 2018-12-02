Yüksel izdihamı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'nın bu yıl ikincisi düzenlendi. Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarına vatandaşların katılımı rekor düzeydeydi. 250 yayınevi ve 150'yi aşkın yazarın katılım gösterdiği fuarda katılımcılar Takvim Gazetesi Haber Müdürü gazeteci yazar Mevlüt Yüksel'e büyük ilgi gösterdi. Okurlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Mevlüt Yüksel'in Yediveren Yayınevi tarafından basılan Milli Mücadele, Sultan Vahdettin, Çanakkale, Mondros'tan Lozan'a kitapları okuyuculardan tam not aldı.
Mehmet YILDIRIM
Mehmet YILDIRIM
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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