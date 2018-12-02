Sert 'Kaya’ya çarptı!

Köpek eğitmeni Ali Yeşilırmak, köpeği Max ile yıllar önce bir televizyon yarışmasına katıldı. Max'in müthiş yeteneği ile birinci olup büyük ödülü kaptı. Kısa süre önce de gönlünü sunucu Gonca Kaya'ya kaptırdı. İkili arasındaki ilişki, iddiaya göre Yeşilırmak'ın sevgilisine şiddet uygulaması ile sonlandı. Eski sevgilisinin kendisine şiddet uyguladığını iddia eden genç kadın "Can güvenliğimden endişe ediyorum" diyerek 5 ay önce mahkemenin kapısını çaldı. 2 ay uzaklaştırma cezası alan Yeşilırmak, şiddet iddialarını yalanladı. Ancak mahkeme genç adamın yaptığı itirazı geçerli bulmadı. Geçtiğimiz günlerde ise Kaya, mahkeme kararını çiğneyen sevgilisinin hapis cezası alması için bir kez daha savcılığa başvuru yaptı. Ancak mahkeme, delil sunamadığı için talebi olumsuz yanıtladı.
Ali Yeşilırmak köpeği Max ile yarışmada birinci olmuştu.
Ali OKTAY
Ali Yeşilırmak köpeği Max ile yarışmada birinci olmuştu.
Ali OKTAY
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