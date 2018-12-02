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'Koca'man dehşet

Sultangazi’de bağımlısı koca, karısını sokakta yakaladı. Babasının gözü önünde defalarca bıçakladı...

Kocaman dehşet
Boşanmak isteyen kadın, eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay dün Sultangazi'de yaşandı. Ali K. ve Sinem K. (22), 3 yıl önce evlendi. Çift sık sık tartışmaya başladı. Bu duruma daha fazla dayanamayan kadın, babası Murat B.'nin evine yerleşti. Boşanmak için hazırlık yaptı. kullanan koca, dün kayınpederinin evine gitti. Çocukları götürmek istedi. Taraflar birbirine girdi. Kavga sokağa taştı. Ali K. Sinem K.'yı 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kızının gözlerinin önünde bıçaklanmasına şahit olan baba Murat B., şoka girdi, uzun süre kendine gelemedi. Acil serviste beklerken gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Sinem K. kocası tarafından bıçaklandı. Hastanede tedavi altına alındı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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