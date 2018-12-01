Parkta fotoğraf tartışması kanlı bitti. Olay 17 Kasım'da Adana'da meydana geldi. Muhammet Furkan Birkaç (17) ve arkadaşı İlyas Can (20) park gitti. İkili fotoğraf çekti. 16 yaşındaki M.S. ve A.T., "Burası bizim mekanımız, fotoğraf çekilemezsiniz" dedi. İki grup birbirine girdi. M.S., bıçakla Birkaç'ı karnından, Can'ı sırtından yaraladı. Birkaç öldü. Can tedavi altında. M.S. tutuklandı. A.T. serbest kaldı.
Furkan Birkaç, hayatını kaybetti.
Elini kana bulayan M.S. tutuklandı.
İlyas Can, canını zor kurtardı.
ZİYA RAMOĞLU
Furkan Birkaç, hayatını kaybetti.
Elini kana bulayan M.S. tutuklandı.
İlyas Can, canını zor kurtardı.
ZİYA RAMOĞLU
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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