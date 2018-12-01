Bugünkü
Takvim

Ev salçası pancar prostattan kim korkar

Üroloji Uzmanı , ların prostatı tetiklediğini söyledi. Ve ekledi: Belden aşağınızı sıcak tutun. Ev yapımı domates salçası ve nar tüketin.

Ev salçası pancar prostattan kim korkar
Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında şüphesiz prostat geliyor. Uykusuz bırakan, idrar yapmayı acılı hale getiren bu hastalık, erkeklerin yaşam kalitesini düşürüyor. Hatta cinsel hayatı bile bitiriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. , prostat hastalığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor...



UZUN SÜRE OTURMAYIN
Prostat, her erkekte doğuştan bulunuyor. Meni sıvısının oluşumunu sağlıyor ve üremede önemli bir rol oynuyor. Zaman içerisinde bu prostat bezi büyümeye başlıyor. Bu da genç erkekler prostat iltihabı, 40 yaşın üzerindeki erkeklerde ise iyi huylu prostat büyümesi ve prostat i olarak karşımıza çıkıyor. Prof. Dr. Semih Ayan, ların prostatı tetiklediğini söylüyor. Bunun dışında hastalara 2 saatten fazla oturmamayı, idrarı çok tutmamayı ve özellikle ayaklarını sıcak tutmalarını öneriyor.



GREYFURT MUCİZESİ!
Prof. Dr. Semih Ayan, prostat düşmanı besinler hakkında şu bilgileri veriyor... Ev yapımı domates salçası, güçlü bir vitamin takviyesidir. Domates içerdiği likopen ve A vitamini sayesinde prostat kanseri riskini azaltır. Aynı şekilde nar, pancar ve pembe da prostata savaş açar.

-Süt ve süt ürünlerinin az yağlı olanlarını tercih edin.
-Tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçının.
-Tuzsuz kabak çekirdeği, fındık ve ceviz yiyin.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriEv salçası pancar prostattan kim korkar
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar