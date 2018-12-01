Ev salçası pancar prostattan kim korkar

Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında şüphesiz prostat geliyor. Uykusuz bırakan, idrar yapmayı acılı hale getiren bu hastalık, erkeklerin yaşam kalitesini düşürüyor. Hatta cinsel hayatı bile bitiriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Ayan, prostat hastalığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor...
UZUN SÜRE OTURMAYIN
Prostat, her erkekte doğuştan bulunuyor. Meni sıvısının oluşumunu sağlıyor ve üremede önemli bir rol oynuyor. Zaman içerisinde bu prostat bezi büyümeye başlıyor. Bu da genç erkekler prostat iltihabı, 40 yaşın üzerindeki erkeklerde ise iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri olarak karşımıza çıkıyor. Prof. Dr. Semih Ayan, soğuk havaların prostatı tetiklediğini söylüyor. Bunun dışında hastalara 2 saatten fazla oturmamayı, idrarı çok tutmamayı ve özellikle ayaklarını sıcak tutmalarını öneriyor.
GREYFURT MUCİZESİ!
Prof. Dr. Semih Ayan, prostat düşmanı besinler hakkında şu bilgileri veriyor... Ev yapımı domates salçası, güçlü bir vitamin takviyesidir. Domates içerdiği likopen ve A vitamini sayesinde prostat kanseri riskini azaltır. Aynı şekilde nar, pancar ve pembe greyfurt da prostata savaş açar.
-Süt ve süt ürünlerinin az yağlı olanlarını tercih edin.
-Tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçının.
-Tuzsuz kabak çekirdeği, fındık ve ceviz yiyin.
UZUN SÜRE OTURMAYIN
Prostat, her erkekte doğuştan bulunuyor. Meni sıvısının oluşumunu sağlıyor ve üremede önemli bir rol oynuyor. Zaman içerisinde bu prostat bezi büyümeye başlıyor. Bu da genç erkekler prostat iltihabı, 40 yaşın üzerindeki erkeklerde ise iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri olarak karşımıza çıkıyor. Prof. Dr. Semih Ayan, soğuk havaların prostatı tetiklediğini söylüyor. Bunun dışında hastalara 2 saatten fazla oturmamayı, idrarı çok tutmamayı ve özellikle ayaklarını sıcak tutmalarını öneriyor.
GREYFURT MUCİZESİ!
Prof. Dr. Semih Ayan, prostat düşmanı besinler hakkında şu bilgileri veriyor... Ev yapımı domates salçası, güçlü bir vitamin takviyesidir. Domates içerdiği likopen ve A vitamini sayesinde prostat kanseri riskini azaltır. Aynı şekilde nar, pancar ve pembe greyfurt da prostata savaş açar.
-Süt ve süt ürünlerinin az yağlı olanlarını tercih edin.
-Tuzlu ve şekerli yiyeceklerden kaçının.
-Tuzsuz kabak çekirdeği, fındık ve ceviz yiyin.
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