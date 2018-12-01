Cevizle güçlenin

Aşkta mutluluğun yolu, cevizden geçiyor!
Bol miktarda vitamin, mineral, protein ve lif içeren ceviz, cinsel gücü artırıyor. Romatizmayı önlüyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek tansiyonu önler.
Kanserden korur.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Romatizmayı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Öksürüğü giderir.
Diş eti hastalıklarını önler.
Bol miktarda vitamin, mineral, protein ve lif içeren ceviz, cinsel gücü artırıyor. Romatizmayı önlüyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek tansiyonu önler.
Kanserden korur.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Romatizmayı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Öksürüğü giderir.
Diş eti hastalıklarını önler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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