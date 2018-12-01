Bugünkü
Takvim

le güçlenin

Cevizle güçlenin
Aşkta mutluluğun yolu, den geçiyor!
Bol miktarda vitamin, mineral, protein ve lif içeren ceviz, cinsel gücü artırıyor. Romatizmayı önlüyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...

Kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek tansiyonu önler.
Kanserden korur.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Romatizmayı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Öksürüğü giderir.
Diş eti hastalıklarını önler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriCevizle güçlenin
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar