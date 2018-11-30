Onkolog Yavuz Dizdar, "Vicdan Hayat Kurtarır" adlı bir kitap yazdı. Meslektaşlarını eleştirip vatandaşları uyardı. İşte Dizdar'ın açıklamaları:
Hasta olmayın ama hasta olursanız da tıbba çok fazla güvenmeyin. Doktorlar aşırı derecede paraya meftun olmuşlar, bağlanmışlar. Doktor saat 11 veya 12'de işten çıkarak hatta bazen hiç gelmeksizin piyasada olmak istiyor.
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