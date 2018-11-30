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meslektaşlarını topa tuttu

Dr. , “Hasta olmayın hasta olursanız da tıbba çok fazla güvenmeyin” diye konuştu. Meslektaşlarını topa tuttu: Doktorlar aşırı derecede paraya meftun olmuşlar. Gelişen teknoloji, tıp değil. Yeni birkaç ilaç, ultrason, MR ve PET ile kendilerine farklı bir pazar arıyorlar...



Onkolog Yavuz Dizdar, "Vicdan Hayat Kurtarır" adlı bir kitap yazdı. Meslektaşlarını eleştirip vatandaşları uyardı. İşte Dizdar'ın açıklamaları:
Hasta olmayın ama hasta olursanız da tıbba çok fazla güvenmeyin. Doktorlar aşırı derecede paraya meftun olmuşlar, bağlanmışlar. Doktor saat 11 veya 12'de işten çıkarak hatta bazen hiç gelmeksizin piyasada olmak istiyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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