Yavuz Dizdar, "Vicdan Hayat Kurtarır" adlı bir kitap yazdı. Meslektaşlarını eleştirip vatandaşları uyardı. İşte Dizdar'ın açıklamaları:olmayın ama hasta olursanız da tıbba çok fazla güvenmeyin. Doktorlar aşırı derecede paraya meftun olmuşlar, bağlanmışlar. Doktor saat 11 veya 12'de işten çıkarak hatta bazen hiç gelmeksizin piyasada olmak istiyor.