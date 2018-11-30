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Üzüm-zeytinyağı savaşçısı

Doğru beslenme, hastalıklara kalkan oluyor. prostat, üzüm meme, zeytinyağı ise akciğer ini önlüyor.

Üzüm-zeytinyağı kanser savaşçısı
Dünyada her yıl 8 milyon kişi kanserden hayatını kaybediyor. Hastalıktan korunmanın yolu ise sağlıklı beslenmeden geçiyor. Uzmanlar kansersavar besinleri şöyle sıralıyor:
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