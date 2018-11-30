Üzüm-zeytinyağı kanser savaşçısı

Doğru beslenme, hastalıklara kalkan oluyor. Domates prostat, üzüm meme, zeytinyağı ise akciğer kanserini önlüyor. Dünyada her yıl 8 milyon kişi kanserden hayatını kaybediyor. Hastalıktan korunmanın yolu ise sağlıklı beslenmeden geçiyor. Uzmanlar kansersavar besinleri şöyle sıralıyor: SARIMSAĞI BOL TÜKETİN Bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak, DNA hasarını önlüyor. Mide, prostat ve kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor. 'KIRMIZI' MUCİZE Böğürtlen, yaban mersini ve kırmızı üzüm gibi kırmızı renkli meyveler, hücrelerin yaşam süresini uzatıyor. Bu meyveler, meme ve pankreas kanserinden koruyor. ZERDEÇAL ONARIR Zerdeçal, vücuttaki iltihabı gideriyor. Bu özelliğiyle kanserli hücreleri öldürüyor. Özellikle mide ve cilt kanserini önlüyor. PROSTATA DOMATES Karpuz, domates ve kayısı gibi kırmızı ve turuncu renkteki besinlerin içinde bulunan 'likopen', antioksidan özelliği taşıyor. Likopen akciğer, prostat ve rahim ağzı kanserine karşı savaşıyor. BALIK KALKANI Balıklarda bolca bulunan Omega-3, keten tohumu, semizotu ve ceviz gibi bitkisel kaynaklarda da bulunuyor. Omega-3 meme, kalın bağırsak, pankreas, rahim ve karaciğer kanserlerinin gelişme riskini azaltıyor. MİDENİN ŞİFASI SÜT Yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, diyabet ve kanser riskini azaltıyor. DNA hasarını önleyen süt ürünleri, meme, mide ve rahim ağzı kanseri riskini azaltıyor. ZEYTİNYAĞI HÜCRELERİ KORUR Antioksidan özelliği sayesinde kanserli hücrelerle savaşan zeytinyağı, özellikle yumurtalık, kalın bağırsak, yemek borusu, mide ve akciğer kanserine karşı koruyor. Her gün 2 çay kaşığı içilmesi öneriliyor. BROKOLİ RİSKİ DÜŞÜRÜR Lif kaynağı brokoli, kilo kontrolünü sağlıyor. Ayrıca kolon, akciğer, göğüs ve rahim kanseri riskini azaltıyor. BUNLARA DİKKAT Uzmanlar, kanseri tetikleyen gıdaları şöyle özetliyor: Salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş etler, patlamış mısır, alkol, şekerli-gazlı içecekler, tuzlu ve tütsülenmiş yiyecekler.
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