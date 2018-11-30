Ehliyeti kırık

Trafikte ceza yazıldığı için çığlık atan sürücünün görüntüleri sosyal medayada yayınlandı. Kadının, İstanbul'da yaşayan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Atan Tarlacı olduğu anlaşıldı. Tarlacı'nın, ehliyetinin kırık olduğu gerekçesiyle ceza yazılmasına tepki gösterdiği ortaya çıktı. Akademisyen olayı şu şekilde anlattı:
'BANE NE HOCAYSAN'
"Üniversitede gerçekleşen önemli bir toplantıya yetişmek üzere aracımı sürüyordum. Polis durdurdu. Ehliyetim kırık olduğu için kabul etmediler. Kendimi tanıttım. Sizin gibi bir çok polis öğrencim var bana saygıda kusur etmezler, ben sizleri onlardan ayırmıyorum dedim, o sırada polis 'bana ne hocaysan' dedi ve ehliyetim olmasına rağmen ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza kesti. Telefonla beni videoya kaydetmeye başlayınca sinir krizi geçirdim, 1 ay geçtikten sonra video görüntülerinin basına servis edildiğini üzülerek öğrendim, hukuki olarak sürecin takipçisi olacağım."
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