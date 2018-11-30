Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.11.2018 14:43
  • Son Güncelleme: 30.11.2018 15:49

E-5 karayolunda trafiği kilitleyen

Beylikdüzü'nde E-5 karayolunda seyir halindeki bir araç yağmur nedeniyle yoldan çıkarak direği devirip yan yola uçtu. da 2 kişi hafif yaralanırken te yoğunluk oluştu.

, Beylikdüzü mevki E-5 karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GF 6785 plakalı aracın sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aniden önüne çıkan kamyona da hafif şekilde vurarak direği devirdi ve yan yolda seyir halindeki arabanın üzerinden uçtu. Yaşanan kazada aracın sürücüsü ve diğer araçtaki sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araç kullanılamaz hale gelirken olay sonrası E-5 anayolu ve yanyolda durma noktasına geldi. Olayı gören kamyon sürücüsü ise yaşananları anlattı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriE-5 karayolunda trafiği kilitleyen kaza
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar