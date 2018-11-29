Zatürrede kritik yaş 65

Kış aylarının gelmesiyle hastalıklar kapıyı çalıyor. Pnömoni, yani halk arasında bilinen adıyla zatürre, bağışıklık sisteminin zayıfladığı anı bekliyor. Dünyada en sık görülen 6'ncı hastalık olan zatürre, bulaşıcı özellik gösteriyor. Doğru tedavi edilmeyen grip, zatürreye davetiye çıkartıyor. Özellikle kronik hastalığı olanları ve 65 yaş üzerindekileri tehdit ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Soysal, zatürre hastalığından korunma yollarını sıralıyor...



MİKROP ELLERİMİZDE!

Vücuda giren mikrop, herkeste zatürreye neden olmuyor. Bağışıklığı güçlü kişilerde yalnızca grip olarak kendini gösteriyor. Sağlıksız beslenmek, düzensiz uyumak, el ve vücut hijyenine özen göstermemek, bağışıklığı düşürüyor. Vücudu mikroplara açık hale getiriyor. Zatürre, öksürükle belirti veriyor. Yüksek ateş, göğüs ağrısı ve nefes darlığı zatürrenin diğer önemli belirtileri arasında yer alıyor. Daha ileri evrelerde bulantı, kusma, bilinç kaybı ve ciddi nefes darlığı görülebiliyor.

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