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  • 29.11.2018 19:58

operasyonu kaçakçıları ele verdi

’da ten yılanı satan 2 kişi alıcı rolündeki polislerce yakalandı. 2 kişi hakkında adli işlem yapılırken para cezası da kesildi.

Piton operasyonu kaçakçıları ele verdi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin üzerinden yılanı sattığı bilgisini aldı. Polisler, yılanları satanlarla alıcı rolünde bağlantı kurarak, Büyükçekmece'de bir kafede randevulaştı. Kafede buluşulduğunda satıcı olan 1'i kadın 2 kişi 2 yılanın özelliklerini anlatarak 8 bin TL istedi.

Polisler rakamı kabul etti ve gerçek kimliklerini açıklayarak gözaltı işlemi uyguladı. Tehditten arandığı ortaya çıkan S.K ve H.D hakkında kaçakçılık suçlamasıyla işlem yapıldı. Ayrıca Tarım İl Müdürlüğü de 2 kişiye para cezası kesti. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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