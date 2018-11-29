Piton operasyonu kaçakçıları ele verdi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin internet üzerinden Piton yılanı sattığı bilgisini aldı. Polisler, yılanları satanlarla alıcı rolünde bağlantı kurarak, Büyükçekmece'de bir kafede randevulaştı. Kafede buluşulduğunda satıcı olan 1'i kadın 2 kişi 2 yılanın özelliklerini anlatarak 8 bin TL istedi.

Polisler rakamı kabul etti ve gerçek kimliklerini açıklayarak gözaltı işlemi uyguladı. Tehditten arandığı ortaya çıkan S.K ve H.D hakkında kaçakçılık suçlamasıyla işlem yapıldı. Ayrıca Tarım İl Müdürlüğü de 2 kişiye para cezası kesti. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



