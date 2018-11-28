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gözyaşlarıyla uğurlandı

’da bir kamyonun açılan kapağı ’lü ’ün başına çarptı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan , gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ah be İrem
Kamyon terörü gencecik bir kızı hayattan kopardı... Acının adresi bu kez Ankara'ydı. 'nin kampüsüne önceki gün giren bir kamyonun arka kapağı açıldı. Kapak, kaldırımda yürüyen Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük'ün (21) başına çarptı. Ağır yaralanan , kurtarılamadı. Kütük'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Konya'ya yollandı. Talihsiz genç kız için Parsana Camii'nde cenaze namazı kılındı. , namazın ardından gözyaşları arasında Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.



Acılı anne kızının mezuniyet cübbesiyle örtülü tabutuna sarılıp ağladı.



Cenaze törenine genç kızın okul arkadaşları da katıldı.


İrem Kütük'ün dostları ayakta durmakta zorlandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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