Kamyon terörü gencecik bir kızı hayattan kopardı... Acının adresi bu kez Ankara'ydı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kampüsüne önceki gün giren bir kamyonun arka kapağı açıldı. Kapak, kaldırımda yürüyen ODTÜ Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük'ün (21) başına çarptı. Ağır yaralanan genç kız, kurtarılamadı. Kütük'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Konya'ya yollandı. Talihsiz genç kız için Parsana Camii'nde cenaze namazı kılındı. İrem Kütük, namazın ardından gözyaşları arasında Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.
Acılı anne kızının mezuniyet cübbesiyle örtülü tabutuna sarılıp ağladı.
Cenaze törenine genç kızın okul arkadaşları da katıldı.
İrem Kütük'ün dostları ayakta durmakta zorlandı.
Acılı anne kızının mezuniyet cübbesiyle örtülü tabutuna sarılıp ağladı.
Cenaze törenine genç kızın okul arkadaşları da katıldı.
İrem Kütük'ün dostları ayakta durmakta zorlandı.
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