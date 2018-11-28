Dr. Kuşburnu

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, beslenme alışkanlıkları değişiyor. Bu durum, bağışıklık sisteminin yavaşlamasına ve hastalıkların görülmesine neden oluyor. Uzman Diyetisyen Özlem Tay, kış hastalıklarından korunmak için önerilerini sıralıyor...
Portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelerin yanında pancar, havuç, pırasa, lahana, pazı gibi sebzeleri bolca tüketin.
2 litre su için.
Haftada 2 gün balık tüketin.
Çay ve kahve yerine ıhlamur, kuşburnu, nane limon, ada çayı için.
Sarımsak ve soğan tüketin.
Portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelerin yanında pancar, havuç, pırasa, lahana, pazı gibi sebzeleri bolca tüketin.
2 litre su için.
Haftada 2 gün balık tüketin.
Çay ve kahve yerine ıhlamur, kuşburnu, nane limon, ada çayı için.
Sarımsak ve soğan tüketin.
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