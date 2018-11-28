Angel için

Hollanda'da yaşayan gurbetçi Meryem- Erkan Çıldır çifti, 3 kızları ve Terrier cinsi 'Angel' isimli köpekleriyle birlikte ağustos ayında Fethiye'ye tatil için geldi. 'Hayvan dostu' otele yerleşip, tatillerini geçiren ailenin köpeği, havuz başında Dogo cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 'Angel', Antalya'daki hayvan hastanesine götürüldü. 6 saatlik operasyon geçiren köpek, öldü. Çıldır Ailesi, çok sevdikleri köpeklerini Edirne Uzunköprü'deki hayvan mezarlığında gömdü, Hollanda'ya döndü. Çıldır ailesi, dün 'Angel'ın mezarını ziyaret için 2 bin 500 kilometre yol kat ederek Edirne'ye geldi.
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