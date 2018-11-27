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Sınıf atladı

ehliyet aldı. Yeni hedefi, tüm belgelerini almak...

Sınıf atladı
Genç adam, çocukluğundaki tüm sınıf ehliyetlere sahip olma ve araçları sürme hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi. 'da İbrahim Kemer (34), ağabeyinin çalıştığı sürücü kursuna gitti. Ehliyetlerin tamamını alma şansının olduğunu öğrendi. 2016 yılında da iki yıl boyunca sınavlara girerek aldığı ehliyetlerle toplam 31 sınıf ehliyet sahibi oldu. Tüm sınıf ehliyetlere kavuşan Kemer, şimdiki hayalinin belgelerini almak olduğunu ifade etti.

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