Afrodizyak elma

Vitamin deposu elma, faydalarıyla göz kırpıyor. Hemen her mevsimin sevilen meyvesi olan elma, kalp ve damar sağlığını koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Afrodizyak etkisi ile aşk hayatına da katkı sağlıyor. Kadınlarda cinsel gücü ve isteği artırıyor. Erkeklerde sperm kalitesini destekleyerek kısırlığı bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Dişleri güçlendirir.
Kanserle savaşır.
Diyabete savaş açar.
Kolesterolü düşürür.
Kalbi güçlendirir.
Dişleri güçlendirir.
Kanserle savaşır.
Diyabete savaş açar.
Kolesterolü düşürür.
Kalbi güçlendirir.
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