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elma

Afrodizyak elma
Vitamin deposu elma, faydalarıyla göz kırpıyor. Hemen her mevsimin sevilen meyvesi olan elma, kalp ve damar sağlığını koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. etkisi ile aşk hayatına da katkı sağlıyor. Kadınlarda cinsel gücü ve isteği artırıyor. Erkeklerde sperm kalitesini destekleyerek kısırlığı bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Dişleri güçlendirir.
savaşır.
Diyabete savaş açar.
Kolesterolü düşürür.
Kalbi güçlendirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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