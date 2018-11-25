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Vahşete tanıklık etti

’nın Coburg kentinde işlenen in ayrıntıları ortaya çıktı. K.’nın bir süredir ayrı yaşadığı K.’yı, 3 yaşındaki oğlu ’in gözlerinin önünde 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü kesinleşti.

Vahşete tanıklık etti
13 yıl önce dayısınn oğlu K. (34) ile evlenen 5 çocuk annesi 33 yaşındaki K., kadına şiddetin son kurbanı oldu. Bir süredir ayrı yaşadığı eşini sürekli tehdit eden Turgay K., sonunda dediğini yaptı. koca eşi Gülçin K.'yı 15 bıçak darbesiyle feci şekilde öldürdü. Polis, in 3 yaşındaki 'in gözleri önünde işlendiğini açıkladı.



Katil zanlısı Turgay K.'yı tanıyanlar ise zanlının çok agresif biri olduğu yönünde bilgi verirken adını açıklamak istemeyen bir komşu, "Turgay hiç çalışmıyordu. Gülçin'in babası onu işe soktu. İşten çıktı. Ona döner büfesi, pizzacı açtı. Orayı da batırdı. Sonra tekrar işe soktu. Ancak bu hiç çalışmıyordu. Bir keresinde Gülçin'in annesine, yani halasına da saldırdı. Kadının burnunu kırdı" bilgisini verdi.


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