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Hababam sınıfı

’de lise öğrencileri, için küçük bir sürpriz hazırladı. Sınıfı sokağa taşıdı

Hababam sınıfı

Liseli gençlerin anlamlı hareketi beğeni topladı. 'de İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri için ilginç bir olaya imza attı. Sıralarını ve tahtasını getiren gençler meydanda bir sınıf kurduktan sonra adeta derse girmiş gibi defter ve kitaplarını çıkarttı. lerine sürpriz yaptı. Bu hareketleri karşısında duygulanan öğretmenler öğrencilerin bu jesti ile çok mutlu olduklarını dile getirdi. Emekli öğretmen , "Tesadüfen geçiyordum. Onları gördüğümde yıllar öncesini hatırladım" dedi.



Emekli öğretmen Nevcihan Kadıoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

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