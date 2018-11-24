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Kısırlığa

Kısırlığa mandalina
Kşın vitamin deposu meyvelerinden mandalina, aşk dağıtıyor.
C vitamini deposu bu meyve, bağışıklığı güçlendiriyor. Hastalıklara savaş açıyor. Afrodizyak etki göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Sperm kalitesini de yükseltiyor. Bu sayede kısırlık tedavisi gören erkeklerin çocuk sahibi olma riskini artırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sindirimigüçlendirir.
Obeziteyi önler.
Diyabetten korur.
Kemikleri güçlendirir.
savaşır.

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