Kısırlığa mandalina

Kşın vitamin deposu meyvelerinden mandalina, aşk dağıtıyor.
C vitamini deposu bu meyve, bağışıklığı güçlendiriyor. Hastalıklara savaş açıyor. Afrodizyak etki göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Sperm kalitesini de yükseltiyor. Bu sayede kısırlık tedavisi gören erkeklerin çocuk sahibi olma riskini artırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sindirimigüçlendirir.
Obeziteyi önler.
Diyabetten korur.
Kemikleri güçlendirir.
Kanserle savaşır.
C vitamini deposu bu meyve, bağışıklığı güçlendiriyor. Hastalıklara savaş açıyor. Afrodizyak etki göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Sperm kalitesini de yükseltiyor. Bu sayede kısırlık tedavisi gören erkeklerin çocuk sahibi olma riskini artırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sindirimigüçlendirir.
Obeziteyi önler.
Diyabetten korur.
Kemikleri güçlendirir.
Kanserle savaşır.
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