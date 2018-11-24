Dünyada en çok görülen nörolojik hastalık olan baş ağrısı çeşitleri, toplumun yüzde 90'ını etkiliyor. Baş ağrısı denildiğinde akla ilk olarak 'migren' geliyor. Dayanılmaz ağrılara neden olan migren, hayatı kabusa çeviriyor. Otonom sinir sistemindeki bozukluktan kaynaklanan bu hastalık, genelde başın tek tarafında zonklayıcı bir ağrı şeklinde ortaya çıkıyor. Ataklar halinde seyrediyor. Bu hastalığı, fiziksel etkenlerin yanında çevresel faktörler de tetikleyebiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel, migren ataklarını tetikleyen faktörler arasında mevsim geçişlerinin de bulunduğunu belirtiyor. Migreni yiyecek içecekler bile tetikleyebiliyor. Yine mevsimsel değişiklikler de migren ataklarına neden olabiliyor. Hastaların pek çoğu lodoslu havalarda migren atağı yaşıyor.
- Yaşam
- 24.11.2018
- Gazete
Kadınların başı daha çok ağrıyor
Kadınlar yalan söylemiyor! Şiddetli ağrısı ile migren, kadınlarda daha sık görülüyor. Mevsim değişiklikleri de bu ağrının şiddetini artırıyor...
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