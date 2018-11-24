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’da bir eczanede tartışma çıktı. Kavga sokağa taştı. Taraflar kozlarını paylaştı. O anlar kameralara yansıdı.

Fight Club
Eczacıya vitamin hapı dayağı kameraya yansıdı. Olay 'de yaşandı. G.Ş. geçtiğimiz cumartesi günü eczaneye giderek ilaç satın aldı. Aykut Dede'nin sahibi olduğu eczanenin kalfası Murat Alparslan kendisine vitamin hapı da almasını tavsiye etti. G.Ş. vitamin hapını da satın aldı. Ancak bir tane içtiği vitamin hapını geri getirdi. Ancak iade alınmadı. Genç adam, babası K.Ş. ile birlikte geri döndü. İkili, eczacının babası Sosyal Dede ile Murat Alparslan'a saldırdı. Sokağa taşan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kalfa, başına aldığı tekmeyle yere yığıldı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Dede ve Alparslan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından serbest bırakıldı...


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