Erkeğe şiddet!

İstanbul'da Yakup D., 3 yıl önce Meryem D. ile evlendi. Çift sık sık tartışmaya başladı. Koca, boşanma davası açtı. Bu durumu öğrenen kadın, eşini hamur açma merdanesi ile feci şekilde darp etti. Karısının elinden kurtulan adam, polise sığındı. Daha sonra hastaneye giderek tedavi oldu. Dayakçı eş hakkında, "Yaralama" suçundan iddianame düzenlendi. 1,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Meryem D. ifade vermeye gelmediği için hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Atakan IRMAK
Atakan IRMAK
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